Итальянский производитель энергетического оборудования открыл представительство в Азербайджане

Итальянская «Ansaldo Energia S.P.A.» открыла представительство в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Представительство Ansaldo Energia зарегистрировано в Азербайджане 30 июля 2021 года. Официальным представителем компании является гражданин Италии Стефано Боджиа», - подчеркнули в ГНС.

Группа Ansaldo Energia производитель энергетического оборудования, реализует проекты строительства электростанций «под ключ» (газовые и паровые турбины, генераторы и микротурбины), а также осуществляет деятельность в сфере производства оборудования и инжиниринга для атомной промышленности. 59,9% Ansaldo Energia S.p.A. принадлежит фонду CDP Equity, входящему в группу Cassa Depositi e Prestiti (институт развития под контролем государства, который занимается развитием экономики Италии с 1850 года), и 40% принадлежит Shanghai Electric – мировому лидеру в машиностроении для электроэнергетики.

Р.Ахмедов