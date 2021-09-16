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Бизнес и законодательство 16.09.2021 12:02

Итальянский производитель энергетического оборудования открыл представительство в Азербайджане

Итальянская «Ansaldo Energia S.P.A.» открыла представительство в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Представительство Ansaldo Energia зарегистрировано в Азербайджане 30 июля 2021 года. Официальным представителем компании является гражданин Италии Стефано Боджиа», - подчеркнули в ГНС.

Группа Ansaldo Energia производитель энергетического оборудования, реализует проекты строительства электростанций «под ключ» (газовые и паровые турбины, генераторы и микротурбины), а также осуществляет деятельность в сфере производства оборудования и инжиниринга для атомной промышленности. 59,9% Ansaldo Energia S.p.A. принадлежит фонду CDP Equity, входящему в группу Cassa Depositi e Prestiti (институт развития под контролем государства, который занимается развитием экономики Италии с 1850 года), и 40% принадлежит Shanghai Electric – мировому лидеру в машиностроении для электроэнергетики.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОМПАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]