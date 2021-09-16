Пашинян отметил необходимость углубления координации в рамках ОДКБ

Армения намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях повышения уровня боеготовности сил Организации, заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях повышения уровня боеготовности, слаженности, мобильности сил ОДКБ. Нет сомнений в необходимости модернизации и наращивания потенциала коллективных сил ОДКБ современными и новыми, в том числе, беспилотными формированиями, их оснащения современными средствами", - сказал Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

Он отметил, что председательство в ОДКБ переходит к Армении, в связи с чем армянская сторона предлагает партнерам сконцентрироваться на последовательной совместной работе, направленной на динамичное развитие Организации и повышение эффективности ее механизмов.

"На наш взгляд, необходимо продолжить работу по углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержки для выработки согласованных подходов по международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств-членов ОДКБ. Логика развития ситуаций в различных регионах коллективной безопасности наглядно показала необходимость актуализации механизмов кризисного реагирования. Очевидна востребованность механизмов постоянного мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций", - заявил премьер Армении.

Он также заявил, что Армения предлагает предпринять шаги по упрочению авторитета ОДКБ на международной арене, в том числе посредством расширения взаимодействия с другими заинтересованными международными организациями.

"В период нашего председательства намерены возобновить практику проведения в Ереване конференций по вопросам безопасности в том числе с учетом уже налаженного диалога рабочих органов ОДКБ, ОБСЕ и ООН", - сказал Пашинян.