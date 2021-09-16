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Регион 16.09.2021 12:29

Пашинян отметил необходимость углубления координации в рамках ОДКБ

Армения намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях повышения уровня боеготовности сил Организации, заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях повышения уровня боеготовности, слаженности, мобильности сил ОДКБ. Нет сомнений в необходимости модернизации и наращивания потенциала коллективных сил ОДКБ современными и новыми, в том числе, беспилотными формированиями, их оснащения современными средствами", - сказал Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

Он отметил, что председательство в ОДКБ переходит к Армении, в связи с чем армянская сторона предлагает партнерам сконцентрироваться на последовательной совместной работе, направленной на динамичное развитие Организации и повышение эффективности ее механизмов.

"На наш взгляд, необходимо продолжить работу по углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержки для выработки согласованных подходов по международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств-членов ОДКБ. Логика развития ситуаций в различных регионах коллективной безопасности наглядно показала необходимость актуализации механизмов кризисного реагирования. Очевидна востребованность механизмов постоянного мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций", - заявил премьер Армении.

Он также заявил, что Армения предлагает предпринять шаги по упрочению авторитета ОДКБ на международной арене, в том числе посредством расширения взаимодействия с другими заинтересованными международными организациями.

"В период нашего председательства намерены возобновить практику проведения в Ереване конференций по вопросам безопасности в том числе с учетом уже налаженного диалога рабочих органов ОДКБ, ОБСЕ и ООН", - сказал Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, КООРДИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]