В РФ выявлены максимальные с 25 августа более 19,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 794 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 25 августа составил 19 тыс. 594 случая, умерли за сутки 794 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 тыс. 594 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 611 (8,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число новых заболевших коронавирусом в РФ впервые в этом месяце преодолело планку в более 19 тыс. случаев, накануне сообщалось о 18 тыс. 841 случае. Значения четверга соотносятся с данными 25 августа, но в тот период в России уже началась стабилизация эпидпроцесса после резкого июльского подъема, вызванного распространением дельта-штамма. С начала текущего месяца уровень суточного прироста колебался в значениях от менее 18 тыс. до более 18 тыс. новых заболевших.
Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве - 2 тыс. 479 новых случаев, и это максимальное количество заражений в столице с 13 августа. В Санкт-Петербурге зафиксировано 1 тыс. 653 новых случая COVID-19, в Московской области - 768.
За минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 794 пациента, больше всего скончавшихся в столице - 45, в Петербурге - 39, в Свердловской области - 36.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 214 тыс. 520 случаев коронавирусной инфекции, 195 тыс. 835 умерших и 6 млн 452 тыс. 398 выписанных, в том числе 17 тыс. 326 были выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 469 выздоровевших приходится на Москву.
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