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Транспорт и связь 16.09.2021 12:42

Ryanair увеличила прогноз годового пассажиропотока к 2026г до 225 млн человек

Ирландская авиакомпания Ryanair Holdings PLC повысила свой прогноз пассажиропотока до 225 млн пассажиров в год к 2026 году против 200 млн пассажиров, планировавшихся ранее, говорится в сообщении компании.

Таким образом, как ожидается, пассажиропоток вырастет на 50% по сравнению с допандемийным периодом, когда этот показатель был на уровне 149 млн в год.

Компания улучшила прогноз на фоне сильного экономического восстановления от последствий пандемии COVID-19.

Кроме того, запланированная поставка 210 самолетов Boeing В737 MAX в течение следующих 5 лет позволит ускорить постпандемийное восстановление и увеличить пассажиропоток по мере того, как "открываются новые возможности в основных и второстепенных аэропортах Европы", подчеркивается в сообщении.

В Ryanair также сообщили, что в течение следующих 5 лет будет создано более 5 тыс. новых рабочих мест для пилотов, бортпроводников и инженеров.

Котировки акций компании в ходе торгов в четверг растут на 3%. С начала текущего года их стоимость сократилась на 2,3%.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ПАССАЖИРЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]