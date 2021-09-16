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Это интересно 16.09.2021 12:36

В Тбилиси скоропостижно скончался друг Азербайджана – Давид Гвадзабия

В Тбилиси 13 сентября 2021 года скончался Заместитель Председателя Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Давид Давидович Гвадзабия.

Давид Гвадзабия был большим другом Азербайджана и одним из руководителей Организационного Комитета по проведению ежегодного межгосударственного праздника - «6 февраля – День братства азербайджанцев и грузин». Он любил Баку, и бакинцы отвечали ему взаимностью.

«В нашей памяти Давид Гвадзабия останется как видный государственный и общественный деятель, патриот отечества, истинный друг Азербайджана. Память о нем навсегда сохраниться в наших сердцах», сказал его друг и соратник, руководитель Лиги грузинских структур в Азербайджане Теймураз Киримов.

Лига грузинских структур в Азербайджане в рамках своего проекта рассматривает возможность увековечивания памяти Давида Давидовича Гвадзабия.

Давид Гвадзабия родился 24.02.1945 году в Гульрипши, Абхазской Автономной Республике Грузии.

Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства.

Высшее партийное образование получил в ВШП г.Баку.

С начала своей трудовой деятельности и до последних дней трудился на самых высоких, ответственных, партийных и государственных должностях в Грузии. Он был полковником ВС Грузии, активным участником в разрешении абхазской проблемы, общественным деятелем.

Грузия по достоинству оценило его деятельность, Гвадзабия награжден высокими наградами и орденами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]