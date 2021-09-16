Азербайджан в январе-июле экспортировал нефти на $7,6 млрд, газа - на $1,7 млрд

Азербайджан в январе-июле 2021 года экспортировал 16 млн 412,3 тыс. тонн нефти, что на 3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $7 млрд 569 млн 736,1 тыс. (рост на 54,3%).
Экспорт газа из Азербайджана в январе-июле 2021 года составил 10 млрд 448,2 млн кубометров (рост на 33,5%). Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $1 млрд 676 млн 798,5 тыс. (спад на 1,9%).
В 2020 году Азербайджан экспортировал 28 млн 374,2 тыс. тонн нефти на $8 млрд 520 млн 478,8 тыс., газа - 13 млрд 839,9 млн кубометров на $2 млрд 763 млн 457,9 тыс.
Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу для потребителей в Италии, Греции и Болгарии.
Н.Аббасова
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