Гонка Формулы-1 в Баку в 2022г может пройти во второй декаде июня

Автоспортивный журналист Джо Сейвуд в своем блоге JoeblogsF1 опубликовал предварительную версию календаря Формулы-1 на 2022 год.

Согласно его информации, чемпионат стартует 20 марта в Бахрейне и завершится 4 декабря в Абу-Даби. Гонка на новой трассе в Майами, по информации обозревателя, пройдёт 8 мая. Всего запланировано 25 этапов.

Гран-при Азербайджана согласно источникам журналиста, пройдет ориентировочно или 10-12 июня или 17-19 июня.

Э.Шафиев