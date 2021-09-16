Гонка Формулы-1 в Баку в 2022г может пройти во второй декаде июня

Автоспортивный журналист Джо Сейвуд в своем блоге JoeblogsF1 опубликовал предварительную версию календаря Формулы-1 на 2022 год.
Согласно его информации, чемпионат стартует 20 марта в Бахрейне и завершится 4 декабря в Абу-Даби. Гонка на новой трассе в Майами, по информации обозревателя, пройдёт 8 мая. Всего запланировано 25 этапов.
Гран-при Азербайджана согласно источникам журналиста, пройдет ориентировочно или 10-12 июня или 17-19 июня.
Э.Шафиев
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