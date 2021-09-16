Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0077 RUR   0.0235 GBR   2.3515 TRY   0.2015

Цена на нефть

15.09 $/bbl   WTI 72.61 2.15 Brent 75.46 1.86

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 16.09.2021 12:41

Гонка Формулы-1 в Баку в 2022г может пройти во второй декаде июня

Автоспортивный журналист Джо Сейвуд в своем блоге JoeblogsF1 опубликовал предварительную версию календаря Формулы-1 на 2022 год.

Согласно его информации, чемпионат стартует 20 марта в Бахрейне и завершится 4 декабря в Абу-Даби. Гонка на новой трассе в Майами, по информации обозревателя, пройдёт 8 мая. Всего запланировано 25 этапов.

Гран-при Азербайджана согласно источникам журналиста, пройдет ориентировочно или 10-12 июня или 17-19 июня.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФОРМУЛА-1, КАЛЕНДАРЬ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]