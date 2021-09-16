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СНГ 16.09.2021 12:52

Путин проведет на самоизоляции как минимум неделю - Песков

Президент России Владимир Путин проведет в режиме самоизоляции из-за заболеваний коронавирусом в его окружении как минимум неделю, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Какое-то количество дней еще продлится (самоизоляция - ИФ). (...) Ну, я думаю, как минимум неделю это будет, как минимум. Но точное количество дней я не могу сказать", - сказал Песков журналистам в четверг.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]