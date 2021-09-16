ОДКБ ускорит работу над программой укрепления таджикско-афганской границы - Зась

Лидеры стран ОДКБ в ходе совещания в Душанбе договорились ускорить работу над программой по укреплению таджикско-афганской границы, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Была достигнута договоренность ускорить работу по принятию предложенной Таджикистаном в рамках ОДКБ целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы. Таджикистан, как вы знаете, имеет самую протяженную границу с Афганистаном - 1344 км, которая на многих участках проходит в труднодоступной высокогорной местности", - сказал Зась по итогам заседания совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

"Стремительное наступление движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), переход под его контроль практически всей территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают у нас глубокую обеспокоенность", - сказал Зась, которого цитирует пресс-служба ОДКБ.