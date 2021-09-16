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СНГ 16.09.2021 16:31

Индия может стать первым иностранным покупателем С-500, но не в ближайшие годы - Борисов

Индия потенциально может стать первым иностранным покупателем новой системы ПВО С-500, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Потенциально, да. Я вам скажу так - Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения, и мы Индии продаём порой то, что не продаём другим странам", - сказал Борисов журналистам в рамках Тюменского нефтегазового форума, отвечая на вопрос о возможной покупке Индией С-500.

Борисов заявил, что пока никаких договоренностей с Индией по С-500 нет. По его словам, экспорт нового оружия невозможен, пока не удовлетворены потребности Вооруженных сил РФ. В будущем может быть рассмотрен вопрос об экспорте новой системы ПВО в Индию, если поступит соответствующая заявка, сказал вице-премьер.

"Но это перспектива, я думаю, не ближайших лет", - заявил Борисов.

Ранее Борисов сказал, что начались поставки российским военным новой системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей", но пока не в полной номенклатуре. По его словам, госиспытания С-500 недавно завершены.

Борисов заявил, что Россия и Индия успешно взаимодействуют в военно-технической сфере, в частности, в Индии организовано лицензионное производство танков Т-90, истребителей Су-30МКИ, работает совместное предприятие, которое производит крылатые ракеты "Брамос".

"Мы помимо простой продажи вооружения делимся и технологиями с Индией", - сказал Борисов.

"У нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой или конфликтных ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами. Порой мы Индии продаём первые образцы, которые вообще поставляем на экспорт. В частности, комплекс С-400", - заявил Борисов.

Как сообщал "Интерфакс", в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Поставку Индии первой партии систем С-400 Россия планирует осуществить до конца 2021 года, сказал в июле глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Как сообщал "Интерфакс", Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в ФСВТС России.

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Тэги: РОССИЯ, С/500, ИНДИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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