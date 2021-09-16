Veolia проведет допэмиссию акций на 2,5 млрд евро, чтобы профинансировать покупку Suez

Французский оператор коммунальных услуг Veolia Environnement SA проведет допэмиссию акций на сумму 2,5 млрд евро, чтобы привлечь средства для финансирования поглощения Suez SA.

Как сообщалось, Veolia, уже владеющая 29,9% акций Suez, покупает 70,1%-ную долю в компании за 9 млрд евро.

В четверг Veolia заявила, что разместит акции по 22,7 евро за штуку, причем ее действующие акционеры будут иметь преимущественное право на приобретение новых бумаг.

Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 21 сентября до 1 октября, говорится в пресс-релизе Veolia.

Акции Veolia подорожали на торгах в четверг на 2%, до 29,57 евро. С начала текущего года их стоимость выросла на 48%.