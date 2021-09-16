Литва опасается газового кризиса в Европе

Рост потребления газа в Азии и сокращение поставок российского газа в европейском направлении могут спровоцировать газовый кризис в Европе, считает министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис.
"Газовый кризис возможен. Но я надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были возможны сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа", - сказал Крейвис журналистам в четверг.
Он напомнил, что большая часть грузов сжиженного природного газа (СПГ) сейчас идет в Азию. Еще одна причина снижения объемов газа в Европе, по словам министра, попытки России как можно скорее запустить второй газопровод по дну Балтийского моря в Германию.
"С тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, чтобы ускорить запуск "Северного потока", Россия замедлила поставки газа, и хранилища в Италии и Германии пусты, что также влияет на цены на газ", - утверждает Крейвис.
Он отметил, что высокие цены на газ являются одним из факторов, которые повышают цены и на рынке электроэнергии.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.
Ранее в "Газпроме" говорили о намерении начать поставки газа по новой магистрали еще в 2021 году. Потенциально по ней может быть поставлено в до конца года 5,6 млрд куб. м газа, оценили в российской компании.
Неделю назад Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.
Украинско-американские учения "Rapid Trident-2021" с участием 6 тыс. военнослужащих стартуют на Украине 20 сентября
Азербайджан будет пресекать все возможные провокации в Карабахе - Гасанов
Президент Алиев дал поручения о дополнительных мерах по координации работ по разминированию
Власти Таиланда намерены снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов
В Азербайджане зафиксирован суточный спад новых случаев заражения COVID-19
Гонка Формулы-1 в Баку в 2022г может пройти во второй декаде июня
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
Президент Алиев распорядился выделить 1,12 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на западе Азербайджана
Республиканцы в Сенате США не намерены поддерживать повышение лимита госдолга
Литва отгородилась от Белоруссии 25 километровым барьером из колючей проволоки, до конца года намерена протянуть его до 100 км
Талибы могут создать регулярную армию только с помощью Пакистана
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
«Бесплатный звонок» - новая услуга от Bakcell
Микро и Агро кредиты без залога от AccessBank!
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог