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ТЭК 16.09.2021 18:10

Литва опасается газового кризиса в Европе

Рост потребления газа в Азии и сокращение поставок российского газа в европейском направлении могут спровоцировать газовый кризис в Европе, считает министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис.

"Газовый кризис возможен. Но я надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были возможны сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа", - сказал Крейвис журналистам в четверг.

Он напомнил, что большая часть грузов сжиженного природного газа (СПГ) сейчас идет в Азию. Еще одна причина снижения объемов газа в Европе, по словам министра, попытки России как можно скорее запустить второй газопровод по дну Балтийского моря в Германию.

"С тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, чтобы ускорить запуск "Северного потока", Россия замедлила поставки газа, и хранилища в Италии и Германии пусты, что также влияет на цены на газ", - утверждает Крейвис.

Он отметил, что высокие цены на газ являются одним из факторов, которые повышают цены и на рынке электроэнергии.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

Ранее в "Газпроме" говорили о намерении начать поставки газа по новой магистрали еще в 2021 году. Потенциально по ней может быть поставлено в до конца года 5,6 млрд куб. м газа, оценили в российской компании.

Неделю назад Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

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Тэги: ЛИТВА, ГАЗ, ЕВРОПА, КРИЗИС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]