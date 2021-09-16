Власти Таиланда намерены снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов

Таиланд столкнулся с препятствиями в привлечении иностранных туристов из-за дорогостоящего ПЦР-тестирования во время пребывания в стране, поэтому власти рассматривают возможность вдвое снизить цены и сделать направление более привлекательным, сообщает газета The Bangkok Post.
"Туристическое управление Таиланда обсуждает с органами здравоохранения страны вопрос о снижении цены за три ПЦР-теста, которые должны сдавать туристы во время пребывания в стране. Сейчас их стоимость составляет от 8000 бат (17,6 тыс. рублей). И это, по мнению властей, является препятствием для возобновления программы как "Песочница Пхукета", так и "Самуй Плюс", - сказал глава управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн.
По его словам, общая стоимость ПЦР-тестов в Таиланде, которые нужно сделать туристам во время отдыха, не должна превышать 8-9 тыс. рублей. В то же время в качестве альтернативы власти рассматривают экспресс-тесты на антиген (для второго и третьего анализа), поскольку они дешевле, а результат станет известен уже через 15 минут.
Как сообщает The Bangkok Post, план открытия Паттайи, Чиангмая, Хуахина, Чаама и Бангкока для вакцинированных туристов будет представлен на следующей неделе в Центр по контролю ситуации с COVID-19.
В рамках программы "Песочница Пхукета" иностранцы могут въезжать на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, если они прошли полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия.
Как отметили в туристической ассоциации острова Самуй, в план Samui Plus по открытию без карантина для иностранных туристов с прививкой трех островов провинции Сураттхани - Самуй, Пхан Нга и Тао внесены некоторые изменения. Так, путешественники, которые въезжают по этой программе, должны провести первые семь дней на острове Самуй, а на Панган и Тао могут отправиться с восьмого дня.
С 1 сентября власти Таиланда разрешили туристам, привитым от коронавируса российским препаратом "Спутник V", посещать острова Пхукет и Самуй без прохождения двухнедельного карантина.
До поездки в Таиланд туристам нужно получить сертификат о въезде, оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $100 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Во время пребывания в Таиланде туристы делают еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки.
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