Литва отгородилась от Белоруссии 25 километровым барьером из колючей проволоки, до конца года намерена протянуть его до 100 км

В этом году на границе Литвы с Белоруссией может быть проложено 100 км колючей проволоки, завила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Это участок с самым большим риском, который составляет около 100 км, через который легче всего преодолеть и который создаёт самое большое напряжение для наших служб по контролю за границами, наконец, будет завершен в соответствии с имеющимися планами - и это и концертина (колючая проволока с острыми, как бритва, лезвиями - ИФ), и физический барьер, а в начале следующего года, весной, будут работы по благоустройству", - сказала глава правительства во время правительственного часа в сейме в четверг.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, в настоящее время на границе проложено 25 км концертины.

Премьер сказала, что работы нужно ускорить, а министр внутренних дел, в свою очередь, заявила, что ведутся переговоры с Министерством обороны о выделении дополнительных сил для этой работы.

В связи с ростом нелегальной миграции на границе с Белоруссией Литва решила построить трехэтажный барьер из проволоки на участке границы протяжённостью в 502 км.

У Литвы в общей сложности 678,82 км общей границы с Белоруссией.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.