Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг после подъема до максимальных уровней с середины июля.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подешевели на $0,17 (на 0,2%) - до $75,29 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,19 (на 0,3%) и составляли $72,42 за баррель.

Поддержку рынку оказывали данные о резком сокращении запасов в США, а также энергетический кризис в Европе, обусловленный существенным подъемом цен на природный газ.