В Азербайджане зафиксирован суточный спад новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 783 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 467,173 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 64 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 32 человека (накануне - 28). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 227.

От COVID-19 вылечились 423,705 тыс. человек (+3 тыс. 680 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 37 тыс. 341 человек.

За сутки медики провели 12 тыс. 852 теста на коронавирус против 14 тыс. 934 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 702,934 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова