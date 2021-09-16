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АПК 16.09.2021 16:08

Кабмин Азербайджана усовершенствовал механизм субсидирования производителей муки

Кабинет министров Азербайджана принял решение о совершенствовании механизма субсидирования производителей муки.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно решению, опубликованному на сайте правительства, цель данных мер - предотвращение негативного влияния на цены на муку и мучные изделия в связи с ростом цен на импортируемую продовольственную пшеницу.

Для выплаты субсидий производителям муки за базу принимается оптовая продажная цена на нее в размере не выше 520 манатов. Также установлена максимальная планка маржи в 25% с учетом расходов внутри страны.

Размер субсидии будет определяться исходя из стоимости среднемесячного импорта пшеницы в Азербайджан плюс маржа и разница с оптовой продажной ценой муки.

Среднемесячная стоимость импорта определяется как цена импорта продовольственной пшеницы плюс размер пошлины, которую применяет страна-экспортер.

Если оптовая продажная цена на муку со стороны производителей будет превышать 520 манат за тонну, то на эту разницу будет снижаться размер субсидий.

Данный механизм вступает в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до тех пор, пока не будет разработан новый устойчивый механизм.

В связи с этим кабмин поручил министерствам и ведомствам до конца 2021 года подготовить предложения по устойчивому регулированию и контролю над созданием резервов продовольственной пшеницы и снижения влияния роста цен на пшеницу на международных рынках на цены внутри страны.

Как сообщалось ранее, 2 февраля 2021 года Кабмин с целью предотвращения негативного влияния на цены на муку и мучные изделия в связи с повышением цен на импортируемую продовольственную пшеницу, принял решение производителям муки за каждую реализованную тонну муки выдавать субсидии в размере 35 манатов.

Субсидирование применялось с 1 февраля по 1 мая 2021 года. Однако, на минувшей неделе кабмин принял решение о применении данных субсидий до 1 сентября 2021 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МУКА, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]