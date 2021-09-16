Кабмин Азербайджана усовершенствовал механизм субсидирования производителей муки

Кабинет министров Азербайджана принял решение о совершенствовании механизма субсидирования производителей муки.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно решению, опубликованному на сайте правительства, цель данных мер - предотвращение негативного влияния на цены на муку и мучные изделия в связи с ростом цен на импортируемую продовольственную пшеницу.
Для выплаты субсидий производителям муки за базу принимается оптовая продажная цена на нее в размере не выше 520 манатов. Также установлена максимальная планка маржи в 25% с учетом расходов внутри страны.
Размер субсидии будет определяться исходя из стоимости среднемесячного импорта пшеницы в Азербайджан плюс маржа и разница с оптовой продажной ценой муки.
Среднемесячная стоимость импорта определяется как цена импорта продовольственной пшеницы плюс размер пошлины, которую применяет страна-экспортер.
Если оптовая продажная цена на муку со стороны производителей будет превышать 520 манат за тонну, то на эту разницу будет снижаться размер субсидий.
Данный механизм вступает в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до тех пор, пока не будет разработан новый устойчивый механизм.
В связи с этим кабмин поручил министерствам и ведомствам до конца 2021 года подготовить предложения по устойчивому регулированию и контролю над созданием резервов продовольственной пшеницы и снижения влияния роста цен на пшеницу на международных рынках на цены внутри страны.
Как сообщалось ранее, 2 февраля 2021 года Кабмин с целью предотвращения негативного влияния на цены на муку и мучные изделия в связи с повышением цен на импортируемую продовольственную пшеницу, принял решение производителям муки за каждую реализованную тонну муки выдавать субсидии в размере 35 манатов.
Субсидирование применялось с 1 февраля по 1 мая 2021 года. Однако, на минувшей неделе кабмин принял решение о применении данных субсидий до 1 сентября 2021 года.
Б.Рустамбеков
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