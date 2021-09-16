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Регион 16.09.2021 16:20

Правительство Армении выделит $1 млрд на строительство новой дороги в Иран

Правительство Армении выделит $1 млрд для строительства участка альтернативной автомобильной дороги в Иран, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Правительство Армении выделит около $1 млрд. для строительства участка автодороги Каджаран-Сисиан в Сюникской области (участок дороги в Иран - ИФ) в рамках транспортного коридора Север-Юг", - сказал Керобян журналистам в четверг.

После войны в Карабахе осенью 2020 года образовалась граница Сюникской области на юге Армении с Азербайджаном, а связывающая армянские города Горис и Кафан (Сюникская область) дорога, в частности, 21-километровый участок, выходит местами за пределы территории Армении. Этот участок связывающей Армению с Ираном дороги перешел под контроль Азербайджана.

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что в декабре 2020 года позиции ВС республики были приведены в соответствие с унаследованными от Советского союза границами, в результате чего участок автодороги Иран-Армения оказался под контролем Азербайджана.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]