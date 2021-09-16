Правительство Армении выделит $1 млрд на строительство новой дороги в Иран

Правительство Армении выделит $1 млрд для строительства участка альтернативной автомобильной дороги в Иран, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Правительство Армении выделит около $1 млрд. для строительства участка автодороги Каджаран-Сисиан в Сюникской области (участок дороги в Иран - ИФ) в рамках транспортного коридора Север-Юг", - сказал Керобян журналистам в четверг.

После войны в Карабахе осенью 2020 года образовалась граница Сюникской области на юге Армении с Азербайджаном, а связывающая армянские города Горис и Кафан (Сюникская область) дорога, в частности, 21-километровый участок, выходит местами за пределы территории Армении. Этот участок связывающей Армению с Ираном дороги перешел под контроль Азербайджана.

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что в декабре 2020 года позиции ВС республики были приведены в соответствие с унаследованными от Советского союза границами, в результате чего участок автодороги Иран-Армения оказался под контролем Азербайджана.