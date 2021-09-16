Талибы могут создать регулярную армию только с помощью Пакистана

Заявление руководства движения "Талибан" о планах создания современной регулярной армии вызывает сомнения с точки зрения практической реализации, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
"Полноценную армию талибам, скорее всего, создать не удастся. Если говорить, например, о создании сухопутных войск, то на первом этапе это могут быть некие отряды, которые будут использовать джипы с пулеметами. Если говорить об использовании ствольной артиллерии, танках, то здесь уже должны быть слаженные расчёты и экипажи. Должны быть отработаны действия, хотя бы, на уровне батальона. Поэтому для формирования сухопутных войск потребуется, как минимум, два года", - сказал Евсеев в четверг "Интерфаксу".
"Полагаю, что эти проблемы будут решаться с помощью Пакистана. Именно там, скорее всего, могут оказать максимальную поддержку в формировании армии. Очевидно, что помощи со стороны Пакистана будет недостаточно. Талибы будут добиваться от Узбекистана передачи им самолётов и вертолётов, принадлежавшим афганским вооруженным силам. Но встанет вопрос о подготовке пилотов. И эта проблема, скорее всего, будет решаться с помощью Пакистана", - сказал собеседник агентства.
"Если говорить о ВВС, то на вооружении афганской армии не было реактивной авиации. Речь может идти только о легкомоторных самолетах, а также вертолётах. Думаю, что талибы будут пытаться наращивать свои возможности за счёт беспилотников. Эта техника может у них появиться также через Пакистан", - считает эксперт.
Евсеев выразил сомнение в том, что талибы будут заниматься созданием полноценной ПВО. "Полагаю, что речь об этом вообще не идет. Разговор может идти об использовании ПЗРК различных типов. Но создание войск ПВО нереально", - считает эксперт.
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