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Карабах 16.09.2021 16:47

Президент Алиев дал поручения о дополнительных мерах по координации работ по разминированию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ «О дополнительных мерах по регулированию в Азербайджане деятельности, связанной с разминированием».

Цель указа - усиление координации в области разминирования освобожденных территорий Азербайджана, а также других территорий, затронутых войной и боевыми действиями, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывных устройств и других взрывоопасных предметов.

Согласно указку, кабмину Азербайджана поручено в трехмесячный срок утвердить требования к разминированию с учетом международных стандартов гуманитарного разминирования.

Агентству по разминированию Азербайджана (ANAMA) поручено до 25 декабря утверждать ежегодный план по разминированию территорий с учетом приоритетов.

Согласно указу, ANAMA поручено до 1 декабря подготовить и представить в Кабинет министров предложения по планированию работ по разминированию территорий на каждый предстоящий календарный год.

Кроме этого, будет создана электронная база данных по работам, связанным с разминированием.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАЗМИНИРОВАНИЕ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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