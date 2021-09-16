Президент Алиев дал поручения о дополнительных мерах по координации работ по разминированию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ «О дополнительных мерах по регулированию в Азербайджане деятельности, связанной с разминированием».

Цель указа - усиление координации в области разминирования освобожденных территорий Азербайджана, а также других территорий, затронутых войной и боевыми действиями, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывных устройств и других взрывоопасных предметов.

Согласно указку, кабмину Азербайджана поручено в трехмесячный срок утвердить требования к разминированию с учетом международных стандартов гуманитарного разминирования.

Агентству по разминированию Азербайджана (ANAMA) поручено до 25 декабря утверждать ежегодный план по разминированию территорий с учетом приоритетов.

Согласно указу, ANAMA поручено до 1 декабря подготовить и представить в Кабинет министров предложения по планированию работ по разминированию территорий на каждый предстоящий календарный год.

Кроме этого, будет создана электронная база данных по работам, связанным с разминированием.

Э.Шафиев