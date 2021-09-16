Республиканцы в Сенате США не намерены поддерживать повышение лимита госдолга

Американские сенаторы-республиканцы не намерены поддерживать увеличение лимита госдолга, в то время как у демократов, кажется, нет определенной стратегии, которая позволила бы предотвратить суверенный дефолт, пишет газета The New York Times.

В то время как демократы сфокусированы на принятии бюджетного плана объемом $3,5 трлн, проблема лимита госдолга становится все более насущной. Министр финансов США Джанет Йеллен 8 сентября предупредила, что в следующем месяце у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит потолок заимствований. В письме к лидерам Конгресса Йеллен заявила, что Минфин с "наибольшей вероятностью" исчерпает лимит заимствований в течение октября.

Дефолт США стал бы беспрецедентным событием, способным спровоцировать масштабный финансовый кризис или, по крайней мере, подорвать доверие к американским госбумагам.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннел при этом твердо уверен, что демократы, настаивающие на выделении триллионов долларов на финансирование инфраструктурных, климатических и социальных инициатив, должны нести всю ответственность за повышение потолка госдолга.

"Давайте скажем прямо. При президенте-демократе, а также контроле демократами Палаты представителей и Сената у этой партии есть все необходимые инструменты для повышения лимита госдолга. Это только их ответственность. Республиканцы не будут содействовать очередному безрассудному повышению налогов и расходов", - написал он в Twitter.

Газета отмечает, что необходимость повышения потолка госдолга в настоящий момент вызвана сокращением налогов и крупными бюджетными расходами в период президентства республиканца Дональда Трампа. Демократы считают, что увеличение лимита госдолга предназначено для того, чтобы дать Штатам возможность заплатить за прошлые действия правительства, а вовсе не профинансировать будущие расходы.

МакКоннел хотел бы, чтобы демократы включили вопрос о повышении потолка госдолга в бюджетный план, который они планируют провести через Сенат с помощью так называемой "процедуры примирения", позволяющей обойтись без участия республиканцев в случае, если все сенаторы-демократы проголосуют в его поддержку.

Однако демократы не намерены делать этого, полагая, что рассмотрение бюджетного плана может затянуться, в связи с чем лимит госдолга не будет увеличен своевременно.

Демократы считают, что республиканцы должны пойти им навстречу и поддержать повышение потолка госдолга, как это сделали они сами при Трампе в 2019 году.

"Если сенатор МакКоннел и другие республиканцы в Сенате предпочтут дефолт США, чтобы избежать уплаты страной долгов, созданных при Трампе, это разрушит экономику и нанесет непоправимый ущерб нашему финансовому положению, а также Республиканской партии и им самим", - заявил Джастин Гудман, пресс-секретарь лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера.

"Сенатор МакКоннел станет первым человеком в истории, спровоцировавшим дефолт, и каждый американец будет знать, что винить в этом нужно сенаторов-республиканцев", - сказал Гудман.

Лидеры демократов планируют включить вопрос о повышении потолка госдолга в законопроект о чрезвычайных расходах, предусматривающий выделение средств на восстановление районов, пострадавших в результате урагана "Ида" и от лесных пожаров, а также на расселение беженцев из Афганистана. В этом случае голосование по вопросу госдолга состоится не позднее, чем в текущем месяце.