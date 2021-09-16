Россельхознадзор обеспокоен ростом нарушений при поставках растительной продукции из Грузии

Россельхознадзор обеспокоен участившимися случаями выявления карантинных для ЕАЭС объектов в растительной продукции, ввозимой в Россию из Грузии.

Впервые в грузинских товарах, поступивших на территорию РФ, был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola), говорится в сообщении Россельхознадзора. В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном - в персиках. Соответствующие нотификации были направлены в адрес Национального агентства продовольствия Грузии.

Ситуация обсуждалась на переговорах, которые Россельхознадзор провёл с представителями Национального агентства продовольствия Грузии.

Российское ведомство попросило принять меры по недопущению поставок в Россию зараженной продукции, а также проинформировать о результатах расследования причин случившегося. Грузинская сторона пообещала в ближайшее время направить все необходимые материалы, а также расширить программу государственного фитосанитарного мониторинга для полноценного охвата зон выращивания культур, предназначенных для экспорта в РФ, холодильников и складских помещений.

В 2021 году объем поставок нектаринов из Грузии в РФ практически сравнялся с объемами поставок за 2020 год.

В ходе переговоров также было отмечено, что объем поставок грузинского продовольственного картофеля в Россию в этом году заметно вырос и составил около 17 тыс. тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 1,6 тыс. тонн.