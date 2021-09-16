Ситуацию в Афганистане обсудят на четырехсторонней встрече в Душанбе главы МИД РФ, Пакистан, Китая и Ирана

Четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Пакистана, КНР и Ирана пройдет в четверг в Душанбе, будет обсуждаться ситуация в Афганистан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Запланирована четырехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана, в ходе которой они обсудят ряд проблем международной повестки дня, в том числе, ситуацию, конечно, в Афганистане", - сказала Захарова на брифинге.

"Стороны намерены активно содействовать афганскому урегулированию, в том числе, созданию условий для межафганского диалога, инклюзивного мирного процесса", - отметила она.

По словам Захаровой, от Ирана, как ожидается, во встрече примет участие помощник министра иностранных дел ИРИ.