Ситуацию в Афганистане обсудят на четырехсторонней встрече в Душанбе главы МИД РФ, Пакистан, Китая и Ирана

Четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Пакистана, КНР и Ирана пройдет в четверг в Душанбе, будет обсуждаться ситуация в Афганистан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Запланирована четырехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана, в ходе которой они обсудят ряд проблем международной повестки дня, в том числе, ситуацию, конечно, в Афганистане", - сказала Захарова на брифинге.
"Стороны намерены активно содействовать афганскому урегулированию, в том числе, созданию условий для межафганского диалога, инклюзивного мирного процесса", - отметила она.
По словам Захаровой, от Ирана, как ожидается, во встрече примет участие помощник министра иностранных дел ИРИ.
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