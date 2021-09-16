Нур-Султан рассчитывает на содействие Баку в вопросе вещания Qazaq tv в Азербайджане

Министр информации и социального развития Казахстана Аида Балаева на встрече с делегацией Азербайджана в Нур-Султане высказала ряд предложений, касающихся двустороннего сотрудничестваю

В ходе встречи Балаева попросила оказать содействие в распространении вещания телеканала «Qazaq tv» в сетке кабельных операторов на территории Азербайджана.

Также Балаева выразила готовность министерства содействовать в вопросах реализации совместных проектов с телеканалами Азербайджана, обмена опытом между специалистами двух стран в медиасфере.

Она также пригласила представителей Азербайджана принять участие в предстоящей медианеделе «Astana Media Week», которая пройдёт 27-28 сентября 2021 года.

Э.Шафиев