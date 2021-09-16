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Внешняя политика 16.09.2021 17:45

Нур-Султан рассчитывает на содействие Баку в вопросе вещания Qazaq tv в Азербайджане

Министр информации и социального развития Казахстана Аида Балаева на встрече с делегацией Азербайджана в Нур-Султане высказала ряд предложений, касающихся двустороннего сотрудничестваю

В ходе встречи Балаева попросила оказать содействие в распространении вещания телеканала «Qazaq tv» в сетке кабельных операторов на территории Азербайджана.

Также Балаева выразила готовность министерства содействовать в вопросах реализации совместных проектов с телеканалами Азербайджана, обмена опытом между специалистами двух стран в медиасфере.

Она также пригласила представителей Азербайджана принять участие в предстоящей медианеделе «Astana Media Week», которая пройдёт 27-28 сентября 2021 года.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕДИА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]