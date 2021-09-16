Структура МЧС потратит свыше 21 млн манатов на услуги и медицинские товары для модульного госпиталя

Центр медицинских услуг при МЧС Азербайджана заключил три контракта на общую сумму около 21,4 млн манатов на закупку лекарств, перевязочных материалов и на обеспечение ежедневного питания для персонала и пациентов в госпитале модульного типа.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, контракты общей стоимостью 21 млн 383 тыс. 256,87 манатов заключены с ООО «SAF CATERING», ЗАО «Avromed Company» и ООО «Zeytun Pharmaceuticals»

Контракт с SAF CATERING предусматривает обеспечение ежедневного питания для пациентов и персонала в госпитале модульного типа. Стоимость контракта - 3 млн 706,752 тыс. манатов.

Контракт с Avromed Company предусматривает закупку для госпиталя лекарственных препаратов, перевязочных средств и материалов. Стоимость контракта – 7 млн 905 млн 85,59 тыс. манатов.

Контракт с Zeytun Pharmaceuticals предусматривает закупку для госпиталя лекарственных препаратов, перевязочных средств и материалов. Стоимость контракта – 9 млн 771 тыс. 419,28 манатов.

Н.Аббасова