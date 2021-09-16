Нефть дешевеет

Нефть в четверг дешевеет после четырех дней роста, в результате которого котировки достигли максимальных уровней за семь недель.

Поддержку рынку, в том числе, оказывали данные о резком сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Между тем опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас" практически не затронул регион.

"Поскольку "Николас" не приведет к дальнейшим сбоям в добыче в США, трудно представить, на чем цены на нефть могут продолжить рост в ближайшем будущем", - заявил аналитик Rystad Energy Нишант Бхушан. По его мнению, "сейчас рынок, вероятно, находится на вершине, прежде чем возвращение объемов производства приведет к снижению цен, конечно если не будет новых сюрпризов в мировых поставках", сообщает MarketWatch.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 1% (на $0,74) - до $74,72 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 1,2% (на $0,85) - до $71,76 за баррель.

Торги в среду Brent и WTI завершили на максимальном уровне с 30 июля, по данным Dow Jones Market Data.