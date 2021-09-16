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Карабах 16.09.2021 19:23

Азербайджан будет пресекать все возможные провокации в Карабахе - Гасанов

Азербайджанская армия пресекла все провокации со стороны незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана в Карабахе, где временно дислоцируются российские миротворцы, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Азербайджанская армия пресекла, и впредь будет пресекать возможные провокации со стороны армянских НВФ на территории Азербайджана в Карабахе, где временно дислоцируются российские миротворцы», - заявил Гасанов в четверг в ходе встречи со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Министр также отметил, что попытки армянской стороны по обострению ситуации недопустимы и подчеркнул необходимость дать этим действиям со стороны международного сообщества оценку и предпринять определенные шаги.

Гасанов подчеркнул, что Азербайджанская армия полностью выполняет все требования трехстороннего заявления.

В свою очередь Клаар отметил, что ЕС готов оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЕС, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]