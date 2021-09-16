Азербайджан будет пресекать все возможные провокации в Карабахе - Гасанов

Азербайджанская армия пресекла все провокации со стороны незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана в Карабахе, где временно дислоцируются российские миротворцы, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Азербайджанская армия пресекла, и впредь будет пресекать возможные провокации со стороны армянских НВФ на территории Азербайджана в Карабахе, где временно дислоцируются российские миротворцы», - заявил Гасанов в четверг в ходе встречи со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Министр также отметил, что попытки армянской стороны по обострению ситуации недопустимы и подчеркнул необходимость дать этим действиям со стороны международного сообщества оценку и предпринять определенные шаги.

Гасанов подчеркнул, что Азербайджанская армия полностью выполняет все требования трехстороннего заявления.

В свою очередь Клаар отметил, что ЕС готов оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.

Б.Рустамбеков