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ТЭК 16.09.2021 20:26

ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть" изучают проекты, позволяющие интегрировать инфраструктуру

"ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" в рамках развития совместной деятельности изучают ряд проектов, которые позволят интегрировать инфраструктуру, усилить работу в геологоразведке и разработке, заявил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в интервью телеканалу "Россия24".

"Мы заинтересованы в дальнейшей работе с "Газпром нефтью", рассматриваем ряд проектов, которые позволят обеим компаниям получить прибавочную стоимость, интеграцию нашей инфраструктуры и усиление совместной работы и в геологоразведке, и в разработке месторождений", - сказал он.

"ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" в четверг подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа. СП создается на базе "Меретояханефтегаза" - дочернего предприятия "Газпром нефти". Ядром нового центра добычи станет Тазовское месторождение, которое введено в эксплуатацию в июне 2021 года. Кроме того, в периметр деятельности совместного предприятия войдет разработка Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений, а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков. Совокупные геологические запасы нового кластера составляют более 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд куб. м газа.

Помимо этого, компании продолжат изучение дополнительных возможностей для расширения сотрудничества по ряду перспективных проектов в регионах деятельности в России, заявили компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, СП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]