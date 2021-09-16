Совет директоров ЛУКОЙЛа в ноябре утвердит новую 10-летнюю стратегию, предполагающую 80% инвестиций в РФ, 20% - за рубежом

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" в ноябре утвердит стратегию развития компании на ближайшие 10 лет, сообщил глава компании Вагит Алекперов в интервью телеканалу "Россия24".

"Сегодня она (стратегия развития компании - ИФ) утверждена, в ноябре она будет подтверждена решением совета директоров, который утвердит стратегию развития компании на ближайшие 10 лет: это разделение инвестиций - 80% на территории России и 20% - за пределами России", - сказал он, отметив, что новый проект - "Меретояханефтегаз", куда входит компания, потребует "дополнительные инвестиции".