Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0077 RUR   0.0235 GBR   2.3515 TRY   0.2015

Цена на нефть

15.09 $/bbl   WTI 72.61 2.15 Brent 75.46 1.86

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.09.2021 21:05

Совет директоров ЛУКОЙЛа в ноябре утвердит новую 10-летнюю стратегию, предполагающую 80% инвестиций в РФ, 20% - за рубежом

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" в ноябре утвердит стратегию развития компании на ближайшие 10 лет, сообщил глава компании Вагит Алекперов в интервью телеканалу "Россия24".

"Сегодня она (стратегия развития компании - ИФ) утверждена, в ноябре она будет подтверждена решением совета директоров, который утвердит стратегию развития компании на ближайшие 10 лет: это разделение инвестиций - 80% на территории России и 20% - за пределами России", - сказал он, отметив, что новый проект - "Меретояханефтегаз", куда входит компания, потребует "дополнительные инвестиции".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, СОВЕТ, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


Алекперов не планирует переименовывать ЛУКОЙЛ, оставит это преемнику ЛУКОЙЛ в ноябре утвердит обновленную стратегию на 10 лет ЛУКОЙЛ сделал новое открытие на Каспии на структуре Титонская Сохранение низких цен на нефть вновь приведет к сокращению инвестпрограммы - Алекперов ЛУКОЙЛ будет прибыльной компанией в ближайшие годы, несмотря на ограничения ОПЕК+ - Алекперов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]