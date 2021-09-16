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Оборона 16.09.2021 20:06

Украинско-американские учения "Rapid Trident-2021" с участием 6 тыс. военнослужащих стартуют на Украине 20 сентября

Совместные украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2021" начнутся на Украине 20 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2021" продлятся с 20 сентября по 1 октября 2021 года. Основная цель - подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций", - сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в четверг.

Отмечается, что данные учения - важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить совместимость штабов Вооруженных Сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров.

"Участие в учениях примут 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что впервые в истории "Rapid Trident" будут проводиться тактические отработки многонационального батальона с боевой стрельбой. Также во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

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Тэги: УКРАИНА, США, ВОЕННЫЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]