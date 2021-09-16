Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0077 RUR   0.0235 GBR   2.3515 TRY   0.2015

Цена на нефть

15.09 $/bbl   WTI 72.61 2.15 Brent 75.46 1.86

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.09.2021 21:46

Саудовская Аравия в июле увеличила экспорт и добычу нефти на 6,1%

Саудовская Аравия в июле увеличила экспорт и добычу нефти на 6,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта достиг 6,327 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,965 млн б/с в июне. При этом он был на 10,3% выше показателя июля прошлого года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце составляла 9,474 млн б/с против 8,927 млн б/с в июне, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель поднялся на 11,7%.

Ирак в июле повысил экспорт нефти на 0,7% относительно предыдущего месяца - до 3,344 млн б/с. Добыча выросла на 0,6% - до 3,886 млн б/с. Между тем по сравнению с июлем 2020 года первый показатель вырос на 4,7%, а второй - на 5,1%.

Производство нефти в Венесуэле увеличилось до 614 тыс. б/с против 633 тыс. б/с в июне. Годом ранее показатель составлял 392 тыс. б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в США в июле добыча нефти составляла 11,3 млн б/с по сравнению с 11,307 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель вырос на 3,1% (с 10,956 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в июле составлял 2,714 млн б/с против 3,488 млн б/с в предыдущий месяц (падение на 22,2%) и 3,243 млн б/с в том же месяце прошлого года (снижение на 16,3%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Саудовская Аравия в октябре понизит цены на нефть для стран Азии Саудовская Аравия в мае увеличила экспорт нефти на 4,5%, добычу - на 5% Министр Саудовской Аравии о подоплеке увеличения добычи: Аналитики ОПЕК осторожнее других Поставки нефти в Китай будут приоритетом Saudi Aramco в течение 50 лет - гендиректор компании Саудовская Аравия вернет 1 млн б/с нефти на рынок «в свое время», в зависимости от ситуации РФ знала о плане сокращений нефтедобычи Саудовской Аравией и уговаривала не делать этого

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]