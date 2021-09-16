Саудовская Аравия в июле увеличила экспорт и добычу нефти на 6,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).
Объем экспорта достиг 6,327 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,965 млн б/с в июне. При этом он был на 10,3% выше показателя июля прошлого года.
Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце составляла 9,474 млн б/с против 8,927 млн б/с в июне, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель поднялся на 11,7%.
Ирак в июле повысил экспорт нефти на 0,7% относительно предыдущего месяца - до 3,344 млн б/с. Добыча выросла на 0,6% - до 3,886 млн б/с. Между тем по сравнению с июлем 2020 года первый показатель вырос на 4,7%, а второй - на 5,1%.
Производство нефти в Венесуэле увеличилось до 614 тыс. б/с против 633 тыс. б/с в июне. Годом ранее показатель составлял 392 тыс. б/с.
Согласно предварительным оценкам JODI, в США в июле добыча нефти составляла 11,3 млн б/с по сравнению с 11,307 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель вырос на 3,1% (с 10,956 млн б/с).
Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в июле составлял 2,714 млн б/с против 3,488 млн б/с в предыдущий месяц (падение на 22,2%) и 3,243 млн б/с в том же месяце прошлого года (снижение на 16,3%).
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