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Дальнее зарубежье 17.09.2021 11:01

США и РФ продолжают диалог по борьбе против киберпреступлений, быстрых решений проблемы нет - Белый дом

США изначально не ожидали быстрых результатов диалога с Россией по борьбе против киберпреступности, напомнила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Как в свое время отметил президент США, мы не ожидаем, что проблема решится в одно мгновение", - сказала она на брифинге.

"Продолжаются переговоры на дипломатическом уровне", - добавила Псаки.

Так она ответила на просьбу журналиста прокомментировать оценку ФБР, согласно которой США пока "не видят помощи РФ в борьбе против киберпреступлений".

Ранее на этой неделе заместитель директора ФБР Пол Аббате во вторник заявил, что не видит свидетельств тому, что Россия предпринимает шаги, чтобы решить проблему хакеров, совершающих кибератаки с применением программ-вымогателей.

"Основываясь на том, что мы видели, я бы сказал, что нет свидетельств тому, что Россия предприняла действия по борьбе с теми, кто занимается кибератаками с вымогательством", - сказал Аббате, выступая на саммите по разведке и нацбезопасности.

"Мы просили о помощи в отношении тех, кто, как мы знаем, находится в России, и против кого у нас выдвинуты обвинения, но мы не видели никаких действий с российской стороны. Поэтому я бы сказал, что в этом отношении ничего не изменилось", - добавил он.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. В частности, ранее в этом году хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Позже американские следователи заявили, что смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИБЕОПРЕСТУПНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]