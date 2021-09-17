Спутниковые снимки показывают, что КНДР расширяет производство оружейного урана

КНДР расширяет ключевой объект, способный обогащать уран для ядерного оружия, сообщает CNN, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar.
Согласно изображениям, сделанным Maxar в начале этой недели, на заводе по обогащению урана, расположенном в комплексе ядерных исследований в Йонбене, ведется строительство, сообщает телеканал.
"Последнее расширение в Йонбене, вероятно, отражает планы по увеличению производства ядерных материалов для производства оружия", - заявил CNN эксперт по вооружению и профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.
По его словам, ведущееся строительство согласуется с предыдущими усилиями КНДР по увеличению площадей на объекте, что позволит разместить больше центрифуг и, таким образом, ежегодно обогащать больше урана.
"Новая площадь составляет примерно 1 тыс. квадратных метров, достаточно места для размещения 1 тыс. дополнительных центрифуг. Добавление 1 тыс. новых центрифуг увеличит мощность завода по производству высокообогащенного урана на 25%", - добавил Льюис.
Два осведомленных источника сообщили телеканалу, что официальные лица США в курсе о недавней деятельности на заводе по обогащению урана в Йонбене. Они признают, что эти события могут свидетельствовать о планах по увеличению производства оружейного урана.
Ранее МАГАТЭ в опубликованном в начале месяца докладе заявило, что Северная Корея, вероятно, возобновила работу по производству топлива для ядерного оружия на основном ядерном комплексе в Йонбене с июля 2021 года.
Согласно данным, представленным в докладе, речь идет о реакторе мощностью пять мегаватт на объекте, который производит плутоний - один из ключевых компонентов для производства ядерного оружия.
Кроме того, в отчете МАГАТЭ говорится, что также существуют свидетельства работ в радиохимической лаборатории в Йонбене в период с середины февраля по начало июля.
Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.
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