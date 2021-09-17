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Обвинение предъявлено юристу, заявлявшему о связи бизнеса Трампа с Россией

Большое жюри присяжных в четверг предъявило обвинение юристу Майклу Сассману по обвинению во лжи ФБР во время кампании 2016 года, сообщают американские СМИ.

В обвинительном заключении утверждается, что Сассман, экс-адвокат фирмы Perkins Coie, имеющий связи с Демократической партией, неверно сообщил, на кого он работал, когда в 2016 году представил ФБР доказательства связи между Организацией (тогда кандидата в президенты США Дональда - ИФ) Трампа и российской финансовой компанией.

Уточняется, что Сассман ложно заявил, что не действовал от имени какого-либо клиента, когда на самом деле представлял конкурирующую кампанию Хиллари Клинтон в 2016 году.

"Ложное заявление Сассмана ввело в заблуждение главного юрисконсульта ФБР и других сотрудников ФБР относительно политического характера его работы и лишило ФБР информации, которая могла бы позволить более полно оценить и раскрыть происхождение соответствующих данных ...", - говорится в обвинительном заключении спецпрокурора Джона Дарема.

В свою очередь, два адвоката, представляющие Сассмана, заявили в четверг, что обвинения являются политически мотивированными и необоснованными.

"Майклу Сассманну сегодня было предъявлено обвинение из-за политики, а не фактов", - говорится в заявлении адвокатов Майкла Босворта и Шона Берковица.

Летом 2019 года тогдашний генпрокурор США Уильям Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

По данным СМИ, Барр поручил Дарему изучить истоки расследования Роберта Мюллера о предполагаемом "российском вмешательстве", которое до спецпрокурора проводило ФБР.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Трамп и его союзники уже давно называют российское расследование "мистификацией".

Министерство юстиции США заявило в четверг, что расследование Дарема продолжается.

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Тэги: США, ТРАМП, САССМАН, ОБВИНЕНИЕ


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