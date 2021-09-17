Импорт кондиционеров в Азербайджан за 7 месяцев сократился на 0,8%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-июле 2021 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% - до 122,8 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $31 млн 341,5 тыс. (рост на 6,1%).

В январе-июле в Азербайджан также импортировано 429,6 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 18,8%) на сумму $71 млн 328,2 тыс. (спад на 0,3%).

Кроме этого, за отчетный период на 34,1% - до 122,4 тыс. единиц - увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $26 млн 428,9 тыс. (рост на 52,2%).

Б.Рустамбеков