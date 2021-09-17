VTB Bank (Azerbaijan) в середине 2022г завершит внедрение Интернет банкинга

ОАО «VTB Bank (Azerbaijan)» планирует в середине 2022 года завершить внедрение Интернет банкинга, заявил член правления банка Ясин Джалилов.

«Вопрос цифровизации продуктов является актуальным для банка. Мы достаточно долго готовились к внедрению Интернет банкинга и в этом году успешно его запустили. Он соответствует всем высоким стандартам, является многофункциональным. Наш проект по внедрению Интернет банкинга полностью завершится в середине 2022 года. Но сегодня уже основные операции и транзакции можно проводить через Интернет банкинг», - сказал Джалилов в интервью пресс-службе банка, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, согласно стратегии банка, «мы до конца 2022 года обеспечим 100%-ую доступность продуктов корпоративного бизнеса через онлайн каналы».

«При этом основным каналом является как раз Интернет банкинг. На сегодня порядка 80% транзакций проходит именно в Интернет банкинге», - отметил он.

Джалилов добавил, что в ближайшее время VTB Bank (Azerbaijan) планирует запустить мобильную версию Интернет банкинга.

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов