Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0014 RUR   0.0234 GBR   2.3463 TRY   0.1992

Цена на нефть

16.09 $/bbl   WTI 72.61 0.0 Brent 75.67 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 17.09.2021 10:55

VTB Bank (Azerbaijan) в середине 2022г завершит внедрение Интернет банкинга

ОАО «VTB Bank (Azerbaijan)» планирует в середине 2022 года завершить внедрение Интернет банкинга, заявил член правления банка Ясин Джалилов.

«Вопрос цифровизации продуктов является актуальным для банка. Мы достаточно долго готовились к внедрению Интернет банкинга и в этом году успешно его запустили. Он соответствует всем высоким стандартам, является многофункциональным. Наш проект по внедрению Интернет банкинга полностью завершится в середине 2022 года. Но сегодня уже основные операции и транзакции можно проводить через Интернет банкинг», - сказал Джалилов в интервью пресс-службе банка, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, согласно стратегии банка, «мы до конца 2022 года обеспечим 100%-ую доступность продуктов корпоративного бизнеса через онлайн каналы».

«При этом основным каналом является как раз Интернет банкинг. На сегодня порядка 80% транзакций проходит именно в Интернет банкинге», - отметил он.

Джалилов добавил, что в ближайшее время VTB Bank (Azerbaijan) планирует запустить мобильную версию Интернет банкинга.

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, ИНТЕРНЕТ, БАНКИНГ


Похожие новости


ОАО VTB Bank (Azerbaijan) запустил новое мобильное приложение VTB eToken Азербайджанский Muganbank запустил Интернет-банкинг Азербайджанский AFB Bank запустил Интернет-банкинг

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]