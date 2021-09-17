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Транспорт и связь 17.09.2021 11:06

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-августе снизились на 1,4%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-августе 2021 года составил 124 млн 407 тыс. тонн, что на 1,4% меньше показателя 8 месяцев 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Снижение перевозок связано с пандемией коронавируса и сохранением некоторых ограничений для предотвращения распространения инфекции.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,8%, на долю госсектора - 22,2%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за 8 месяцев 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года сократился на 2,4%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 9 млн 649,2 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 0,5% больше показателя января-августа 2020 года.

Морским транспортом перевезено 3 млн 695,2 тыс. тонн различных грузов (спад на 6,2%), автомобильным транспортом - 71 млн 115,6 тыс. тонн (спад на 4,1%), воздушным - 318,9 тыс. тонн (рост на 15,1%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 23 млн 331,3 тыс. тонн нефти (спад на 2,6%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПОКАЗАТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]