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Финансы 17.09.2021 11:11

VTB Bank (Azerbaijan), РЭЦ и Торгпредство РФ в Азербайджане запустят электронную торговую площадку для бизнеса

ОАО «VTB Bank (Azerbaijan)» совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) и Торговым представительством РФ в Азербайджане планирует запустить электронную торговую площадку для бизнес-структур двух стран, заявил член правления банка Ясин Джалилов.

«В ближайшее время мы планируем совместно с РЭЦ и Торговым представительством РФ в Азербайджане запустить торговую электронную площадку, на которой компании из Азербайджана и РФ смогут наладить партнерские отношения. Таким образом, мы будем стимулировать расширение торговых отношений между двумя странами», - сказал Джалилов в интервью пресс-службе банка, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, VTB Bank (Azerbaijan) в этом проекте будет участвовать как финансовый партнер. «В рамках этого проекта планируем предоставлять широкий спектр наших продуктов, которыми, в первую очередь, смогут воспользоваться азербайджанские компании», - добавил он.

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, БИЗНЕС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]