VTB Bank (Azerbaijan), РЭЦ и Торгпредство РФ в Азербайджане запустят электронную торговую площадку для бизнеса

ОАО «VTB Bank (Azerbaijan)» совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) и Торговым представительством РФ в Азербайджане планирует запустить электронную торговую площадку для бизнес-структур двух стран, заявил член правления банка Ясин Джалилов.
«В ближайшее время мы планируем совместно с РЭЦ и Торговым представительством РФ в Азербайджане запустить торговую электронную площадку, на которой компании из Азербайджана и РФ смогут наладить партнерские отношения. Таким образом, мы будем стимулировать расширение торговых отношений между двумя странами», - сказал Джалилов в интервью пресс-службе банка, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, VTB Bank (Azerbaijan) в этом проекте будет участвовать как финансовый партнер. «В рамках этого проекта планируем предоставлять широкий спектр наших продуктов, которыми, в первую очередь, смогут воспользоваться азербайджанские компании», - добавил он.
Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.
А.Азизов
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