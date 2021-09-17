Число заражений COVID-19 в мире превысило 227 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 227 млн 20 тыс. 735, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 669 тыс. 933 человек, за этот же период выздоровели более 204,5 млн человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 41 млн 785 тыс. 903 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 67 тыс. Выздоровели в США с момента начала пандемии 32,3 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 348 тыс. 531, общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 444 тыс. 278 пациентов, а выздоровевших - 32,6 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 69 тыс. 17 заболевших, умерли 589 тыс. 246 человек, а выздоровели более 20,1 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 600,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 65 человек, в Индии - 318, Бразилии - 2 тыс. 749.