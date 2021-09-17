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Наука и образование 17.09.2021 11:38

Минобразования направит 611 тыс. манатов на закупку комплектов мобильного цифрового лабораторного оборудования

Хозрасчетное управление по строительству и снабжению министерства образования заключило контракт с ЗАО «LABDİSC AZƏRBAYCAN» на закупку комплектов мобильного цифрового лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии и биологии.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 610,945 тыс. манатов.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, ТЕНДЕР, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]