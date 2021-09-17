Минобразования направит 611 тыс. манатов на закупку комплектов мобильного цифрового лабораторного оборудования

Хозрасчетное управление по строительству и снабжению министерства образования заключило контракт с ЗАО «LABDİSC AZƏRBAYCAN» на закупку комплектов мобильного цифрового лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии и биологии.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 610,945 тыс. манатов.
Э.Шафиев
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