Минобразования направит 611 тыс. манатов на закупку комплектов мобильного цифрового лабораторного оборудования

Хозрасчетное управление по строительству и снабжению министерства образования заключило контракт с ЗАО «LABDİSC AZƏRBAYCAN» на закупку комплектов мобильного цифрового лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии и биологии.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 610,945 тыс. манатов.

Э.Шафиев