Введение карантинов из-за COVID-19 могло повлиять на ухудшение зрения у школьников

В Китае во время строгих ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, увеличились проблемы со зрением среди школьников, свидетельствуют данные китайского исследования, опубликованные на сайте медицинского журнала JAMA Ophthalmology.

Согласно результатам исследования университета Гуанчжоу, опубликованным в четверг, развитие близорукости у школьников возросло в период ограничений из-за вспышки коронавируса. Как сообщается в докладе исследования, частота диагностирования миопии увеличилась в два раза за период с ноября-декабря 2019 года по ноябрь-декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом за 2018-2019 год.

В ходе исследования эксперты сравнили результаты офтальмологических обследований до и после пандемии у более 2 тыс. школьников вторых-третьих классов. Половина учеников до начала пандемии проходили обследование два раза - в конце 2018 и 2019 годах. Зрение остальных школьников проверили в конце 2019 года и год спустя - через несколько месяцев после закрытия школ из-за введения карантинов и ограничений.

При этом в исследовании не уточняется, сколько времени дети проводили в интернете или за занятиями, которые могли влиять на утомляемость глаз.

В публикации отмечается, что подобные результаты "должны убедить родителей, школьные и властные структуры признать потенциальную ценность в предоставлении детям возможности проводить мероприятия на открытом воздухе и следить за тем, сколько времени они проводят за работой".

Как указывают СМИ, специалисты по зрению считают, что тенденция к ухудшению зрения среди молодых людей может наблюдаться по всему миру.

По данным агентства Associated Press, специалист по миопии в детской больнице Lurie в Чикаго Норин Шайх назвала китайское исследование основательным и заявила, что исследователи в Lurie также в настоящее время изучают изменения зрения среди школьников США в ходе пандемии.

Миопия затрагивает около 30% мирового населения. Согласно имеющимся данным, эта проблема последние 20 лет приобретает все большие масштабы.