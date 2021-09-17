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Дальнее зарубежье 17.09.2021 14:14

В Камбодже стартовала вакцинация от COVID-19 для детей 6-11 лет

В Камбодже в пятницу начали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 6 до 11 лет в рамках программы по открытию страны после длительных ограничений, сообщает издание The Guardian со ссылкой на премьера страны Хун Сена.

Как сообщается, Хун Сен открыл кампанию по вакцинации, выступив в эфире камбоджийского телевидения. В эфире также показали кадры вакцинации внуков премьера и молодых членов семьи высокопоставленных должностных лиц.

"Наша обязанность - защищать здоровье детей и их жизни, поскольку мы хотим обеспечить им и их учителям безопасность от COVID-19, как только они возвратятся в школы", - приводит The Guardian слова Хун Сена.

Премьер объявил, что он отдал распоряжение органам здравоохранения изучить, можно ли вакцинировать детей в возрасте 3-5 лет.

Издание напоминает, что около 72% населения Камбоджи получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 с начала вакцинационной кампании в феврале этого года. Для прививок чаще всего используют препараты китайских компаний Sinovac и Sinopharm.

В странах по всему миру применяют разные подходы по вакцинации детей от коронавируса. Многие школы открывают без проведения вакцинации среди детей младше 12 лет.

Накануне Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) распространил доклад, в котором призывает правительства позволить детям возвратиться в школы. Согласно данным ЮНИСЕФ, для 77 млн детей в шести странах школы до сих пор полностью закрыты.

В Камбодже за время пандемии COVID-19 выявили более 102 тыс. заражений, около 2 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали свыше 95 тыс. случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]