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СНГ 17.09.2021 14:43

Песков: отказ ВБ от рейтинга Doing Business не повлияет на планы РФ по улучшению инвестклимата

Решение Всемирного банка прекратить публикацию рейтинга Doing Business не отразится на планах России по улучшению инвестиционного климата, это долгосрочная задача, заявили в Кремле.

"Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов. Рейтинг - это измеритель. А задача как была, так и остается, ее актуальность лишь растет со временем. Поэтому, конечно, эта работа будет продолжаться на постоянной основе", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сохраняется ли задача улучшения бизнес-климата в РФ в связи с прекращением действия рейтинга.

"Что касается какого-то критерия измерения, ну, будет выбран другой. Я пока не знаю, какой", - заключил Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]