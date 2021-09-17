Новый глава МИД Ирана приглашен в Москву

Новый глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Душанбе получил приглашение посетить с визитом Москву, сообщили в пятницу иранские СМИ.

Министр иностранных дел Ирана побеседовал с министром иностранных дел РФ в Душанбе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На этой встрече Абдоллахиан был приглашен посетить с визитом Москву, пишут иранские СМИ.

Они отмечают, что это был первый очный контакт нового главы внешнеполитического ведомства Ирана с российским коллегой.