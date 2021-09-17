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Регион 17.09.2021 14:19

Новый глава МИД Ирана приглашен в Москву

Новый глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Душанбе получил приглашение посетить с визитом Москву, сообщили в пятницу иранские СМИ.

Министр иностранных дел Ирана побеседовал с министром иностранных дел РФ в Душанбе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На этой встрече Абдоллахиан был приглашен посетить с визитом Москву, пишут иранские СМИ.

Они отмечают, что это был первый очный контакт нового главы внешнеполитического ведомства Ирана с российским коллегой.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]