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СНГ 17.09.2021 15:23

Президент Казахстана призвал ШОС и ОДКБ инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ШОС и ОДКБ инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана.

"Странам ОДКБ и ШОС следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов (запрещенная в России террористическая организация "Талибан"), сформировать общее видение угроз региональной стабильности и восстановить торгово-экономические связи с этой страной", - сказал Токаев, выступая в пятницу в ходе совместного заседания лидеров ОДКБ и ШОС

"При этом, на данном этапе речь не идет об официальном признании. Многое будет зависеть от дальнейших практических шагов новой администрации, так и от соответствующих решений СБ ООН", - добавил он.

Токаев призвал страны Шанхайской организации сотрудничество оперативно простроить гуманитарный "мост" помощи Афганистану.

"На уровне наших стран и организации следовало бы оперативно построить гуманитарный мост помощи народу Афганистана. С учетом имеющейся инфраструктуры и логистических возможностей Казахстана важным звеном по организации такого "моста" представляется региональный хаб в Алматы. Данную работу можно провести в рамках мандата миссии ООН по содействию Афганистану, временно дислоцированной по просьбе руководства ООН в Алматы", - сказал Токаев.

Президент Казахстана выразил уверенность, что после преодоления острой фазы гуманитарного кризиса Афганистану в дальнейшем также потребуется системная поддержка со стороны институтов ООН по самым различным направлениям.

"Создание регионального хаба ООН в Алматы открыло бы оптимальные организационные возможности для координации этой работы", - заключил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]