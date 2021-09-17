Президент Казахстана призвал ШОС и ОДКБ инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ШОС и ОДКБ инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана.
"Странам ОДКБ и ШОС следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов (запрещенная в России террористическая организация "Талибан"), сформировать общее видение угроз региональной стабильности и восстановить торгово-экономические связи с этой страной", - сказал Токаев, выступая в пятницу в ходе совместного заседания лидеров ОДКБ и ШОС
"При этом, на данном этапе речь не идет об официальном признании. Многое будет зависеть от дальнейших практических шагов новой администрации, так и от соответствующих решений СБ ООН", - добавил он.
Токаев призвал страны Шанхайской организации сотрудничество оперативно простроить гуманитарный "мост" помощи Афганистану.
"На уровне наших стран и организации следовало бы оперативно построить гуманитарный мост помощи народу Афганистана. С учетом имеющейся инфраструктуры и логистических возможностей Казахстана важным звеном по организации такого "моста" представляется региональный хаб в Алматы. Данную работу можно провести в рамках мандата миссии ООН по содействию Афганистану, временно дислоцированной по просьбе руководства ООН в Алматы", - сказал Токаев.
Президент Казахстана выразил уверенность, что после преодоления острой фазы гуманитарного кризиса Афганистану в дальнейшем также потребуется системная поддержка со стороны институтов ООН по самым различным направлениям.
"Создание регионального хаба ООН в Алматы открыло бы оптимальные организационные возможности для координации этой работы", - заключил он.
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