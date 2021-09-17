Спрос на нефть не вернется на допандемийный уровень раньше 2023г, в 2035г достигнет пика - CNPC

Спрос на нефть не вернется на допандемийный уровень раньше 2035 года, а пик потребления будет достигнут в 2035 году, заявил представитель китайской энергетической госкомпании CNPC Лю Рукуань (Lu Ruquan) в ходе заседания Международного делового конгресса.

"Мы считаем, что пик спроса на нефть придется на 2035 год. Пандемия сильно сказалась на спросе на нефть, и мы считаем, что он не вернется на допандемийный уровень раньше 2023 года. В долгосрочной перспективе, по мере развития энергоперехода, потребление будет снижаться, и пика достигнет в 2035 году. К этому моменту потребление в АТР будет составлять порядка 40% от общемирового, основная доля (40%) придется на Китай и Индию", - сказал он.

Согласно слайдам спикера, к 2035 году спрос на нефть в странах АТР составит 43,5 млн баррелей в сутки.

По его словам, когда последствия пандемии и энергоперехода пройдут, спрос на нефть, в частности на нефтехимическую продукцию, будет увеличиваться, при этом спрос на авиатопливо, дизель и бензин будет расти медленнее.

Рукуань сказал также, что Азия и в особенности Китай станут локомотивами роста потребления и торговли газом, и это будет наблюдаться и на региональном, и на мировом уровнях в связи с дисбалансом восстановления после пандемии.

"В прошлом году уровень потребления газа снижался из-за коронавируса и падающих цен на нефть, вместе с тем рынок газа, скорее, вырос - на 1,8%, а в Китае пришлось даже резко увеличить потребление газа - на 7,5%. Ожидается, что в течение следующих 20 лет годовое потребление газа в мире будет расти - хотя и умеренно - и достигнет примерно 5 трлн кубометров, половина придется на Азию", - отметил он.

"Трубопроводная поставка газа по-прежнему будет наиболее востребованной в большинстве регионов мира, это важная часть энергобаланса в регионе", - подчеркнул представитель CNPC.

Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, ожидается, что потребление газа в Китае в 2021 году достигнет 360 млрд кубометров газа, импорт - 160 млрд куб. м, а в 2035 году Китай будет импортировать уже 300 млрд куб. м. "Это просто ошеломляющая цифра", - сказал он, подчеркнув текущее сотрудничество самого крупного производителя газа - "Газпрома" -с самым крупным импортером.

Рукуань отметил, что "потребление газа в 2020 году в Китае составляло всего 8,5% от первичной структуры энергобаланса, то есть существует большой потенциал (роста - ИФ)".