Крупные предприятия Европы сокращают производство из-за роста цен на электричество

Рост цен на электроэнергию в Европе до рекордных отметок, вызванный недостаточными поставками природного газа, приводит к снижению рентабельности ряда крупных промышленных предприятий, что может подорвать восстановление экономики региона, сообщает агентство Bloomberg.
Так, ведущая европейская химическая компания BASF SE заявила, что не смогла полностью нивелировать влияние рекордных цен на электричество, несмотря на то, что сама производит 80% потребляемой энергии. Крупнейший производитель меди на континенте Aurubis AG сообщил, что затраты на электроэнергию уже привели к снижению прибыли и продолжат оказывать давление на рентабельность до конца года.
Кроме того, норвежская Yara International ASA из-за рекордно высоких цен на газ сократит производство аммиака на европейских заводах примерно на 40% к началу следующей недели. Компания является одним из крупнейших в мире производителей удобрений, занимает более 20% мирового рынка товарного аммиака.
Другой представитель данной отрасли CF Industries Holdings сообщил, что приостанавливает работу двух предприятий в Великобритании из-за резкого роста цен на топливо.
"Рост цен на энергоносители приводит к повышению расходов бизнеса и наносит ущерб промышленности, - заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленности теневого кабинета Лейбористской партии Эд Милибэнд. - Новости о закрытии производственных площадок вызывают крайнее беспокойство".
Цены на энергоносители выросли от США до Европы и Азии, поскольку глобальная экономика выходит из пандемии и сотрудники возвращаются в офисы. Цены на газ в Европе в этом году подскочили более чем втрое, а стоимость электроэнергии почти удвоилась, поскольку регион столкнулся с дефицитом поставок.
"Если у всех счета за электричество и газ просто начнут расти, очевидно, что это нанесет ущерб и потребительским расходам, и промышленному потреблению", - отмечает управляющий директор AccentureОган Козе.
Лоббистская группа германских компаний среднего размера Der Mittelstand опубликовала итоги опроса своих членов, в котором 97% респондентов заявили, что ожидают дальнейшего роста цен на энергоносители в течение следующих пяти лет. Группа предупредила, что стоимость энергоресурсов в Германии, которая является самой высокой в Европе, угрожает многим промышленным компаниям среднего размера, сообщает The Wall Street Journal.
"Если тенденция резкого роста цен на электроэнергию сохранится, мы рискуем увидеть постепенный спад энергоемкого производства", - сказал глава Der Mittelstand Маркус Йегер.
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