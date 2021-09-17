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Внешняя политика 17.09.2021 14:58

Резидент-координатор ПРООН в Азербайджане завершил миссию в стране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял резидент-координатора Программы развития ООН (ПРООН) Алессандро Фракассетти в связи с истечением срока его миссии в стране.

«Байрамов подчеркнул важность сотрудничества Азербайджана с ООН и ее специализированными структурами», - говорится в сообщении МИД.

Министр при этом заявил о наличии возможностей для дальнейшего расширения этого сотрудничества.

Фракассетти, в свою очередь, отметил, что ПРООН, действующая в Азербайджане с 1992 года, успешно реализовала в стране ряд программ, в том числе в области поддержки уязвимых групп населения, профессионального образования, борьбы с изменением климата, зеленой экономики, развития сельских районов, трудоустройства молодежи и т.д.

«ПРООН также поддержала деятельность по разминированию (в Карабахе – ИФ) в постконфликтный период», - отмечается в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, ООН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]