Резидент-координатор ПРООН в Азербайджане завершил миссию в стране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял резидент-координатора Программы развития ООН (ПРООН) Алессандро Фракассетти в связи с истечением срока его миссии в стране.

«Байрамов подчеркнул важность сотрудничества Азербайджана с ООН и ее специализированными структурами», - говорится в сообщении МИД.

Министр при этом заявил о наличии возможностей для дальнейшего расширения этого сотрудничества.

Фракассетти, в свою очередь, отметил, что ПРООН, действующая в Азербайджане с 1992 года, успешно реализовала в стране ряд программ, в том числе в области поддержки уязвимых групп населения, профессионального образования, борьбы с изменением климата, зеленой экономики, развития сельских районов, трудоустройства молодежи и т.д.

«ПРООН также поддержала деятельность по разминированию (в Карабахе – ИФ) в постконфликтный период», - отмечается в информации.

Э.Шафиев