На востоке Нидерландов в результате нападения неизвестного с ножом погибли два человека

Два человека погибли, еще один получил ранения в пятницу при нападении неизвестного с ножом в городе Алмело на востоке Нидерландов, сообщает нидерландское общественное радио.
По предварительным данным, ранение получил и сам нападавший - во время задержания полиции пришлось применить оружие.
Причина происшествия неизвестна.
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