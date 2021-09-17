На востоке Нидерландов в результате нападения неизвестного с ножом погибли два человека

Два человека погибли, еще один получил ранения в пятницу при нападении неизвестного с ножом в городе Алмело на востоке Нидерландов, сообщает нидерландское общественное радио.

По предварительным данным, ранение получил и сам нападавший - во время задержания полиции пришлось применить оружие.

Причина происшествия неизвестна.