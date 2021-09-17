Путин сообщил, что заболевшие в его окружении - из служб протокола и безопасности, а также из пресс-службы

Заразившиеся коронавирусом в окружении президента РФ Владимира Путина являются сотрудниками служб протокола, безопасности и пресс-службы, сообщил сам глава государства.

"Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться", - сказал он на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по видеосвязи.

"У меня некоторые коллеги из протокола, службы безопасности, из пресс-службы вовремя не сделали (ревакцинирующую прививку - ИФ), не следили за этими титрами, которые должны защищать, и вот результат - приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", - продолжил Путин.

При этом он отметил, что "те, кто столкнулся с инфекцией, вакцинированные, проходят ее достаточно легко, без серьезных осложнений".